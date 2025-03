Zaradi obilnega deževja na Hrvaškem in v BiH kritične razmere

Zagreb/Sarajevo, 28. marca - Večdnevne padavine so povzročile številne težave na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini. Na severovzhodu Hrvaške je začelo poplavljati prve hiše, na območju Tuzle v BiH pa že od četrtka iščejo dva človeka, ki ju je odnesla narasla reka. Meteorologi opozarjajo tudi pred nevarnostjo razlivanja Neretve in Save.