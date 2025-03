Inšpektorat opravil izredni nadzor v ormoški bioplinarni

Ormož, 28. marca - Inšpektorat za okolje in energijo je v četrtek opravil izredni nadzor na lokaciji bioplinarne v Ormožu, kjer je v sredo prišlo do iztekanja vode iz cevi, ki vodi v padavinski jarek. Kot so pojasnili za STA, je najverjetnejši vzrok za iztekanje ta, da vse padavinske in izcedne vode niso speljane v jamo za vode, zato so v podjetju začeli s sanacijo.