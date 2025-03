V Ljubljani danes deveti World education fair

Ljubljana, 28. marca - V ljubljanskem hotelu Slon bo danes potekal deveti World education fair, na katerem bo sodelovalo 20 izobraževalnih institucij in Slovenije, Avstrije, Češke, Irske, Italije, Luksemburga, Nizozemske, Slovaške, Španije, Švice in Velike Britanije. Slovenskim dijakom in študentom pa se bodo predstavile nekatere najbolj uveljavljene svetovne univerze.