Fiba in NBA razmišljata o ustanovitvi nove profesionalne lige v Evropi

New York, 28. marca - Mednarodna košarkarska zveza (Fiba) in liga NBA preučujeta možnost ustanovitve nove profesionalne lige v Evropi. Liga bi bila vključena v trenutni tekmovalni sistem evropske košarke, pri čemer bi moštva ob tem nastopala tudi v domačem prvenstvu in bi se vanjo lahko uvrstila preko kvalifikacij, sta sporočili vodstvi obeh organizacij.