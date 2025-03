Na Bledu projekt za učinkovito preprečevanje in upravljanje tekstilnih odpadkov

Bled, 28. marca - Ob prihajajočem mednarodnem zero waste dnevu Ekologi brez meja v sodelovanju z lokalnimi akterji danes na Bledu pripravljajo trajnostni družabni dogodek z izmenjevalnico oblačil in predstavijo novega mednarodnega projekta. Ta naj bi pripomogel k boljšemu preprečevanju in upravljanju tekstilnih odpadkov na Bledu ter drugod.