Vreme: Večinoma oblačno

Ljubljana, 28. marca - Danes bo večinoma oblačno. Rahle padavine in posamezne plohe se bodo od vzhoda širile po celi državi. Veter bo nekoliko oslabel, na Primorskem bo še pihala zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 15 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto bo oblačno s padavinami, ki jih bo več na vzhodu Slovenije. Na Primorskem bo pihala šibka burja, drugod severni do severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 10, hladneje bo v alpskih dolinah, okoli 4, najvišje dnevne temperature pa bodo od 8 do 12, na Primorskem do 16 stopinj Celzija.

Opozorilo: V soboto čez dan se bo dež v vzhodnih krajih okrepil in vztrajal do nedelje zjutraj. Ob tem bodo močneje narasli vodotoki na tem območju.

Obeti: V nedeljo bodo padavine postopno ponehale. Od zahoda se bo začelo jasniti. Na Primorskem bo še pihala burja. V ponedeljek kaže na dokaj jasno vreme s kakšno popoldansko ploho. Še bo pihal severni veter, na Primorskem burja.

Vremenska slika: Nad Balkanom je ciklonsko območje. S severovzhodnimi vetrovi k nam doteka vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo oblačnost postopno naraščala tudi v krajih severno in zahodno od nas. Padavine bodo sprva na Hrvaškem, dopoldne pa se bodo pričele širiti tudi proti sosednjim pokrajinam Madžarske in Avstrije. Ob severnem Jadranu bo pihala burja, ki bo zvečer nekoliko ponehala. V soboto bo prevladovalo oblačno vreme s pogostimi padavinami. Ob severnem Jadranu bo še pihala šibka burja.

Biovreme: Danes dopoldne bo vremenska obremenitev še nizka, popoldne pa bo začela naraščati. V soboto bodo razmere obremenilne za veliko ljudi. Obremenitev se bo najpogosteje kazala v obliki slabega počutja, s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z motnjami v spanju, utrujenostjo in potrtostjo.