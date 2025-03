Ljubljana, 28. marca - Novinarska konferenca s predstavitvijo podrobnosti letošnjega pohoda Poživimo mesti, ki bo potekal 6. aprila po ulicah in parkih obeh mest Evropske prestolnice kulture 2025, Novi Gorici in Gorici, bo danes ob 11. uri na Trgu Evrope v Novi Gorici, so sporočili iz organizacijskega odbora pohoda.