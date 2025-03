Azijske borze ob koncu tedna večinoma navzdol

Tokio, 28. marca - Indeksi na azijskih borzah so v današnjem trgovanju večinoma obarvani rdeče. Vlagatelji so zadržani in že pogledujejo proti prihodnjemu tednu, ko naj bi v veljavo stopile številne ameriške carine. Delnice avtomobilskih proizvajalcev zaradi napovedi ZDA o visokih dodatnih carinah na uvoz vozil in delov zanje medtem beležijo nove izgube.