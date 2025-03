Dnevnik o protestih proti avtokraciji (28. 3.)

Ljubljana, 28. marca - Aleš Gaube v komentarju Avtokrati: Evropska unija 3:0 piše o uličnih protestih proti avtokraciji, ki trenutno potekajo v Srbiji, Turčiji in Gruziji. Avtor poudarja, da so vse tri države kandidatke za članstvo v Evropski uniji in izpostavlja prazne odzive EU na dogajanje. Meni, da bi ti utegnili tamkajšnje prebivalce demotivirati, da vztrajajo.