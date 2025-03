Dončićevi jezerniki po pravi drami praznih rok iz vetrovnega mesta

Chicago, 28. marca - Košarkarji Los Angeles Lakers so v severnoameriški ligi NBA doživeli boleč poraz v Chicagu. Trinajst sekund pred koncem dvoboja so imeli pet točk naskoka, nato pa so gostitelji uprizorili spektakularen preobrat ter po trojkah Patricka Williamsa in Avstralca Josha Giddeyja ob zvoku sirene s sredine igrišča izgubili s 117:119.