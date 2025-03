Newyorške borze končale navzdol

New York, 27. marca - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečih številkah. Vrednost delnic navzdol potiskajo predvsem delnice avtomobilskih proizvajalcev, ki so se pocenile po sredini napovedi ameriškega predsednika Donalda Trumpa o zvišanju carin na uvoz tujih avtomobilov in avtomobilskih delov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.