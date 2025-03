Delo o prenovi zdravstvenega sistema (28. 3.)

Ljubljana, 27. marca - Barbara Hočevar v komentarju Temeljna reforma deli stroko in politiko piše o razhajanjih med poslanci in ministri Gibanja Svoboda glede določil zakona o zdravstveni dejavnosti, ki koncesionarjem nalagajo neprofitnost. Predvideva, da bodo razlogi za razhajanja kmalu znani in da se bo z določenimi členi zakona kmalu ukvarjalo ustavno sodišče.