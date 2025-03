Jesenice, 27. marca - Hokejisti Sij Acroni Jesenic so na dobri poti, da se uvrstijo v finale alpske lige. Potem ko so prvo tekmo polfinalne serije proti južnotirolskem Rittnu v gosteh dobili po podaljšku, so v domači dvorani tekmece premagali s 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) in prišli na pol poti do finala.