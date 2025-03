Ljubljana, 27. marca - Na pobudo več civilnodružbenih organizacij, iniciativ in posameznikov je nocoj v Ljubljani potekal shod za mir in proti oboroževanju. Začel se je na Prešernovem trgu, od tam pa so ob vzklikanju mirovniških sporočil protestniki odšli proti državnemu zboru in predsedniški palači. Shod, ki se ga je udeležilo nekaj sto ljudi, so sklenili pred vlado.