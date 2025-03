Ravne na Koroškem, 27. marca - Odbojkarji ACH Volleyja so uspešno opravili nalogo v četrtfinalu državnega prvenstva. Po zanesljivi zmagi v Ljubljani so na Ravnah izgubili prvi niz, a se nato po kritikah trenerja Matjaža Hafnerja zresnili, postavili reči na svoje mesto in prepričljivo zmagali.