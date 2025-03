Sodišče BiH izdalo zahtevo za razpis mednarodne tiralice za Dodikom

Sarajevo/Beograd, 27. marca - Sodišče Bosne in Hercegovine je izdalo zahtevo za razpis mednarodne tiralice za predsednikom Republike Srbske Miloradom Dodikom in predsednikom narodne skupščine te entitete BiH Nenadom Stevandićem, danes poročajo mediji v BiH. Dodik in Stevandić sta odpotovala v tujino, čeprav je sodišče za njima razpisalo nalog za privedbo.