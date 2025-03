Uefa vzela pod drobnogled štiri zvezdnike Reala Madrida

Madrid, 27. marca - Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Dani Ceballos in Antonio Rüdiger so se znašli pod drobnogledom Evropske nogometne zveze. Preiskovalci krovne evropske nogometne federacije bodo proučili domnevno nešportno ravnanje nogometašev Real Madrida na tekmi z Atleticom ob napredovanju v četrtfinale lige prvakov, poročata agenciji dpa in AFP.