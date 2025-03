Poklukar s španskim kolegom potrdil zavezništvo v EU

Ljubljana, 27. marca - Notranji minister Boštjan Poklukar in njegov španski kolega Fernando Grande-Marlaska Gomez sta v današnjem pogovoru v Ljubljani potrdila zavezništvo Slovenije in Španije v okviru Evropske unije. Kot je poudaril Poklukar, se državi soočata s skupnimi izzivi, ki zahtevajo skupen in hiter odziv, ki bo državljanom zagotavljal varno in stabilno okolje.