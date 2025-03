Komisarka Kos za več povezovanja držav kandidatk in članic EU

Ljubljana, 27. marca - Bolje moramo komunicirati prednosti širitve, tako v državah kandidatkah kot članicah EU, je danes v pogovoru v Hiši EU menila komisarka za širitev Marta Kos, ki je danes in v petek na obisku v Sloveniji. Zavzela se je za več povezovanja med državami, po njenem pa EU čakajo tudi številni izzivi, kot so varnost in zahtevne geopolitične razmere.