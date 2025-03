Vlada sprejela letni program dela Rdečega križa Slovenije

Ljubljana, 27. marca - Vlada je danes sprejela letni program dela Rdečega križa Slovenije (RKS) s finančnim načrtom za tekoče leto v delu, ki se nanaša na izvajanje javnih pooblastil. Naloge in programe sofinancirajo pristojna ministrstva v skladu s sredstvi, zagotovljenimi v proračunu in sprejetimi finančnimi načrti. RKS so tako namenili dobra dva milijona evrov.