Poslanci sprejeli novelo zakona o zdravilih

Ljubljana, 28. marca - Poslanci DZ so na današnji seji s 57 glasovi za in nobenim proti sprejeli novelo zakona o zdravilih. Novela usklajuje zakonodajo s pravom EU, zagotavlja podlago za financiranje in preskrbo z zdravili v izjemnih razmerah in ureja področje uradnih kontrol kakovosti učinkovin za varovanje javnega zdravja.