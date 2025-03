Policija išče pobeglega zapornika

Ljubljana, 27. marca - Policisti zaradi razpisane tiralice iščejo pobeglega zapornika, 38-letnega Asmirja Sulejmanovića. Iskani je visok 190 centimetrov, suhe postave, oblečen naj bi bil v črna oblačila in pokrit s črno kapo s šiltom, so sporočili z Generalne policijske uprave (GPU). "Če ga opazite, o tem takoj obvestite policijo na telefonsko številko 113," so zapisali.