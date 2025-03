Na Ljubljanski borzi največ povpraševanja po Petrolu

Ljubljana, 27. marca - Indeks najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi SBI TOP se je danes povzpel za 0,45 odstotka na 2025,01 točke. Med blue chipi so se kot edine pocenile delnice Save Re, medtem ko so največ pridobile delnice NLB. Borzni promet je znašal 2,6 milijona evrov, k temu so delnice Petrola, tudi na račun svežnja, prispevale 980.000 evrov.