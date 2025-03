Hrvaška z nacionalno strategijo stanovanjske politike

Zagreb, 30. marca - Da bi povečali cenovno dostopnost in ponudbo stanovanj, predvsem za mlade, je hrvaška vlada minuli teden sprejela nacionalni načrt stanovanjske politike do leta 2030. Mladim bo država med drugim povrnila polovico davka na dodano vrednost za nakup nove nepremičnine in omogočila najem zasebnih stanovanj po ugodnih cenah.