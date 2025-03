Britanski kitarist Eric Clapton praznuje 80. rojstni dan

Ljubljana, 30. marca - Britanski kitarist Eric Clapton danes praznuje 80. rojstni dan. Velja za enega najvplivnejših kitaristov v zgodovini glasbe, prodal je okoli 280 milijonov izvodov albumov. Je tudi edini glasbenik s tremi vpisi v dvorano slavnih rock'n'rolla - kot solo izvajalec in član skupin The Yardbirds in Cream.