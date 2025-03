Osrečki ostaja v. d. direktorja urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu

Ljubljana, 27. marca - Vlada je na današnji seji za vršilca dolžnosti direktorja vladnega urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu znova imenovala Ivana Osrečkega. Mandat bo nastopil s 26. aprilom, in sicer do imenovanja novega direktorja, vendar največ za šest mesecev, to je najdlje do 25. oktobra 2025, so po seji vlade sporočili z ministrstva za zdravje.