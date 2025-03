Bruselj pripravljen na uvedbo dodatnih carin na uvoz avtomobilov v ZDA

Bruselj, 27. marca - Evropska unija je pripravljena na uvedbo v sredo napovedanih dodatnih carin v višini 25 odstotnih točk na uvoz avtomobilov v ZDA in se bo po potrebi tudi odzvala, so danes zagotovili na Evropski komisiji. Poudarili so, da bo odziv odločen in sorazmeren. Kdaj in kako točno se bo EU odzvala, je medtem težko napovedovati, so dodali.