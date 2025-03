Ironija Nine Pušlar najbolj predvajana slovenska skladba lanskega leta

Ljubljana, 27. marca - Kolektivna organizacija IPF je danes predstavila uradne podatke o največkrat predvajanih skladbah na slovenskih radijskih in televizijskih programih v preteklem letu. Ironija Nine Pušlar je najbolj predvajana slovenska skladba leta. Največkrat predvajana skladba na slovenskih radijskih programih je sicer Stumblin' In v izvedbi Cyrila.