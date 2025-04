Tožilci SDT lani vložili obtožnice in obtožne predloge zoper skupno 110 fizičnih in pravnih oseb

Ljubljana, 1. aprila - Tožilci Specializiranega državnega tožilstva (SDT) so v letu 2024 vložili obtožnice in obtožne predloge zoper skupno 110 fizičnih in pravnih oseb. Obsodilne sodbe so sodišča izrekla zoper 74 fizičnih oseb ter eno pravno osebo, skupni seštevek vseh izrečenih zapornih kazni polnoletnim storilcem pa je lani znašal 168 let, so sporočili iz SDT.