Ljubljanski policisti in kriminalisti izvedli več hišnih preiskav s področja prepovedanih drog

Ljubljana, 27. marca - Ljubljanski kriminalisti in policisti so izvedli več hišnih preiskav s področja prepovedanih drog. Povod za hišne preiskave je bil utemeljen sum, da so državljan Srbije in trije državljani Slovenije storili kaznivo dejanje s področja prepovedanih drog in tatvino električne energije, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.