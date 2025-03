Dars tudi v prihodnje s koncesijami za odvoz pokvarjenih tovornjakov z avtocest

Ljubljana, 27. marca - Vlada je na današnji seji dala Darsu soglasje k začetku postopka podelitve koncesije za opravljanje storitve odvoza poškodovanih in pokvarjenih vozil nad 3500 kilogramov največje dovoljenje mase z avtocest in hitrih cest. To je glede na študijo, ki jo je izvedel Dars, zanj tudi najbolj optimalno.