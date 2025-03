Dela na železniški postaji Litija v zaključni fazi

Litija, 27. marca - Prenova železniške postaje v Litiji bo predvidoma končana aprila. Trenutno potekajo zaključna dela na tirih, peronih in ploščadi pred postajnim poslopjem, medtem ko je gradnja novega 250 metrov dolgega perona in nadgradnja tira številka 1 zaključena. V sredo so bila bila v uporabo predana tudi dvigala za lažji dostop do peronov.