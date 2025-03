Furs lani pobral za skoraj 6,4 milijarde evrov prispevkov za socialno varnost

Ljubljana, 27. marca - Finančna uprava je lani pobrala za skoraj 6,4 milijarde evrov prispevkov za socialno varnost, ki so prihodki pokojninske blagajne. To je 7,3 odstotka več kot leto prej. Davčnega dolga zaradi neplačanih prispevkov, ki je zapadel lani, je bilo konec leta nekaj nad 39,9 milijona evrov. Do konca februarja letos pa se je že zmanjšal za več kot polovico.