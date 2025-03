Knjižni založniki in prevajalci opozarjajo na vprašanje avtorskih pravic pri velikih jezikovnih modelih

Ljubljana, 27. marca - Pri Zbornici knjižnih založnikov in knjigotržcev ter Društvu slovenskih književnih prevajalcev so se odzvali na zbiralno akcijo besedil za razvoj velikega jezikovnega modela, ki je v Sloveniji stekla lani. Oboji so opozorili na odprta vprašanja glede avtorskih pravic ter zaščite del pred nepooblaščeno rabo in širjenjem.