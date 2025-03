Japonska objavila načrt morebitne evakuacije za svoje otoke v bližini Tajvana

Tokio, 27. marca - Japonska je danes predstavila svoj načrt za evakuacijo okoli 120.000 prebivalcev in turistov s svojih petih južnih otokov v bližini Tajvana v primeru izrednih razmer. Iz vladnega urada za krizno upravljanje so sporočili, da so načrt pripravili zaradi zaostrenih varnostnih razmer, poroča francoska tiskovna agencija AFP.