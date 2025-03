Na forumu zbornice MedTech poudarili pomen sodelovanja gospodarstva in zdravstva

Ljubljana, 27. marca - Na današnjem forumu Zbornice MedTech Slovenija, ki deluje pod okriljem Gospodarske zbornice Slovenije, so poudarili pomen sodelovanja gospodarstva in zdravstva na področju razvoja medicinskih pripomočkov. Opozorili so na vse večjo potrebo po medicinskih pripomočkih v dolgoživi družbi in poudarili pomen njihove dostopnosti za vse.