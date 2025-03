V Litvi še naprej iščejo štiri pogrešane ameriške vojake

Vilnius, 27. marca - V Litvi se nadaljuje iskanje četverice ameriških vojakov, ki so v torek izginili med urjenjem na vzhodu države. Litovska obrambna ministrica Dovile Sakaliene je danes dejala, da preiskujejo vse možnosti. Njihovo vozilo so sicer v sredo zvečer našli potopljeno, a zaenkrat ne morejo potrditi, da so vojaki v njem.