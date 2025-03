Na vodilne funkcije prijavljenih prek 80 odstotkov moških

Ljubljana, 30. marca - Na vodilne položaje se še vedno prijavlja veliko več moških kot žensk, je pokazala analiza prijav na delovne oglase na karierno zaposlitvenem portalu MojeDelo.com za leto 2024. Moški so tako za položaje direktorjev za regije in direktorje podjetij posredovali kar 82 odstotkov vseh prijav, ženske pa le 18 odstotkov, so sporočili s portala.