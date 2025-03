Vila blok Evropa v MGL mini portret sodobne evropske psihologije

Ljubljana, 27. marca - V Mestnem gledališču ljubljanskem (MGL) so na oder postavili komično dramo Vila blok Evropa nemškega avtorja Lutza Hübnerja. Režijo prve slovenske uprizoritve je prevzela direktorica in umetniška vodja MGL Barbara Hieng Samobor, ki je poskrbela tudi za prevod in priredbo. Kot je povedala, je dogajanje prestavila v Slovenski prostor.