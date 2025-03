Previdno pri uporabi orodij umetne inteligence za finančne naložbe

Ljubljana, 29. marca - Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je objavil nasvete glede uporabe orodij umetne inteligence v zvezi s finančnimi naložbami. Opozarja, da ta orodja niso pod nadzorom finančnih regulatorjev in lahko podajo netočne ali zavajajoče nasvete, kar lahko privede do slabih naložbenih odločitev in znatnih finančnih izgub.