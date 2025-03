Dogovor o nenapadanju energetske infrastrukture med Rusijo in Ukrajino za zdaj drži

Kijev/Moskva, 27. marca - Ukrajina in Rusija od torka, ko je Bela hiša objavila ločeni izjavi o dogovorih s Kijevom in Moskvo, nista izvajali napadov na energetsko infrastrukturo, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes povedal visok ukrajinski uradnik. Obe strani sicer še vedno izvajata napade na druge tarče, pogosti so zlasti ruski napadi z droni.