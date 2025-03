Na Ljubljanski borzi dopoldne v ospredju delnice Krke

Ljubljana, 27. marca - Na Ljubljanski borzi so bile dopoldne vlagateljem najbolj zanimive delnice Krke. Njihov tečaj je pridobil okoli tretjino odstotka. Dražijo se še delnice Luke, NLB, Telekoma in Cinkarne, cenijo pa se delnice Petrola in Triglava. Osrednji indeks pridobiva desetino odstotka.