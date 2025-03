V Celju aprila industrijski sejem in sejem komunalne opreme

Celje, 27. marca - Na celjskem sejmišču bosta med 8. in 11. aprilom potekala industrijski sejem in sejem komunalne opreme, ravnanja z odpadki in vodnih tehnologij. Kot je povedala vodja projekta sejmov Špela Peras Podpečan, se bo na 25.000 kvadratnih metrov razstavnih površin predstavilo več kot 370 razstavljavcev.