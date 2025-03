Policija izsledila napadalca na bankomat v Gederovcih

Tišina, 27. marca - Kriminalisti Policijske uprave Murska Sobota so izsledili in ovadili storilca napada na bankomat v Gederovcih v občini Tišina septembra lani. Gre za 36-letnega državljana Moldavije, ki je osumljen kaznivega dejanja velike tatvine, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.