NSi s pozivom vladi h krepitvi zdravstvene oskrbe na podeželju

Ljubljana, 27. marca - V opozicijski NSi pozivajo vlado h krepitvi zdravstvene oskrbe na podeželju in zahtevajo sklic seje odbora DZ za zdravstvo na to temo. Obenem so prepričani, da bo predlog novele zakona o zdravstveni dejavnosti še dodatno otežil dostopnost do zdravstva. Zato koalicijske poslance pozivajo, naj novelo ob glasovanju v DZ zavrnejo.