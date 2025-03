Zveza slovenskih organizacij na avstrijskem Koroškem praznuje 70 let obstoja

Celovec, 27. marca - Ena od krovnih organizacij koroških Slovencev, Zveza slovenskih organizacij (ZSO), je v torek praznovala 70. obletnico obstoja. Jubilej je priložnost za ovrednotenje prehojene poti in dosežkov, obenem pa za razmišljanje o prihodnosti, so danes sporočili iz ZSO.

ZSO je že od začetka močan glas slovenske narodne skupnosti. Njeno poslanstvo je zavzemanje za manjšinske pravice, predvsem za uresničevanje pravic iz 7. člena avstrijske državne pogodbe, pa tudi za ohranjanje in negovanje slovenskega jezika in kulture ter za mirno in enakopravno sobivanje, piše v sporočilu organizacije.

Ob tem zagotavljajo, da bo ZSO še naprej zavzeto opravljala svojo vlogo predstavnika koroških Slovencev ter mostu med kulturami, generacijami in regijami.

Med glavne cilje prihodnjega delovanja organizacije so uvrstili krepitev slovenskega jezika, delo z mladimi in nasledniki, nadaljnje prizadevanje za pravno enakopravnost, spodbujanje kulture spominjanja in medkulturnega dialoga ter vzpostavitev trajnostne organiziranosti za delo z manjšinami.

ZSO je bila ustanovljena 25. marca 1955 kot osrednja organizacija koroških slovenskih organizacij, kar velja za mejnik v zgodovini slovenske narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem. Kot piše na spletni strani ZSO, je zbirna in nadstrankarska narodnopolitična organizacija koroških Slovencev z liberalno usmeritvijo. Trenutno jo vodijo trije podpredsedniki Augustine Gasser, Gustav Brumnik in Valentin Sima.