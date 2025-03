Izrael z novimi napadi na jugu Libanona

Bejrut, 27. marca - Izraelska vojska je ponoči in danes znova napadla kraje na jugu Libanona. Po navedbah tamkajšnjega ministrstva za zdravje so bile v današnjem napadu ubite tri osebe. Libanonski mediji so prav tako poročali o smrtni žrtvi izraelskega nočnega napada z dronom. Izrael napade na Libanon nadaljuje kljub dogovoru o prekinitvi ognja.