V operaciji zoper organizirani kriminal v Nemčiji aretirali 11 oseb

Bonn, 27. marca - Policisti iz Nemčije, Belgije, Nizozemske, Španije in Poljske so v skupni operaciji zoper organizirani kriminal s prepovedanimi drogami davi opravili racije več kot 30 stanovanjskih in poslovnih nepremičnin. Operacija je primarno zadevala okolico mest Köln in Bonn, aretirali pa so 11 oseb, so v sporočilu zapisale pristojne oblasti.