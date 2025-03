Padec tečajev delnic avtomobilskih podjetij uvodoma v rdeče obarval evropske borze

London/Pariz/Frankfurt, 27. marca - Indeksi na evropskih borzah se na začetku današnjega trgovanja gibljejo v rdečem. K temu je prispeval predvsem padec delnic proizvajalcev avtomobilov in avtomobilskih delov, potem ko so v ZDA v sredo napovedali 25-odstotne carine na uvoz vseh vozil in na dele zanje.