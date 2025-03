Mineva 40 let od smrti slikarja Marca Chagalla

Ljubljana, 28. marca - Mineva 40 let od smrti rusko-francoskega slikarja Marca Chagalla. Umetnik, ki je preživel obe svetovni vojni in oktobrsko revolucijo, je kljub vsemu ljubil življenje. V svojih delih je iz utrinkov otroških fantazij, ljudskega izročila, legend in judovske religije sestavil nadrealistične podobe človekovih čustev, spominov in stisk.